東京世界陸上第5日陸上の世界選手権東京大会第5日は17日、国立競技場で行われた。男子200メートルで日本選手権3連覇中の鵜澤飛羽（JAL）は、予選6組に登場。20秒39の3着で18日の準決勝に進出した。漫画の蔵書1万冊を誇る鵜澤。オタクの世界選手権があればメダル候補になりそうな逸材が、自国開催の大舞台できっちりと予選を通過した。男子110メートル障害5位の村竹ラシッドは予選から様々なポーズを決めた。前日、鵜澤は村竹