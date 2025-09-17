日本食鳥協会は、2025年9月15日(月・祝)から2025年10月15日(水)までの1ヶ月間、一般応募者から地鶏に関するアンケートに答えて抽選で地鶏セットが当たる「地鶏うまいもんキャンペーン」を開催！ 日本食鳥協会「地鶏うまいもんキャンペーン」  ■キャンペーン概要・開催期間： 2025年9月15日(月・祝)〜2025年10月15日(水)・賞品／当選人数： 【地鶏肉セット】50名様・応募条件： なし・当選発表：