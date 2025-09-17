豆と水をセットしてボタンを押すだけで、サッと本格コーヒーを淹れてくれる全自動コーヒーメーカーは忙しい朝の強い味方。その中でもコスパの高さとスタイリッシュなデザインで支持を得ているのが、“カフェばこ”シリーズでもお馴染みの家電メーカー・シロカ。そのシロカの全自動コーヒーメーカーも今年で発売から10周年。全自動でコーヒーの抽出を楽しめる手軽さと、誰もが手に取りやすい価格にこだわった、ベーシックモデル「全