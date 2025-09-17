AMDIAは、イタリア本社が展開するグローバル禁煙応援企画「KIWI iQuit Stories」に連動し、日本国内での「KIWI iQuitキャンペーン」を2025年9月17日に開始。 AMDIA「KIWI iQuitキャンペーン」 ・目的： 禁煙・減煙に挑戦する方をサポートし、体験談を通じて共感と勇気を広げる・応募方法： 専用フォームより、禁煙・減煙に関する自身のストーリーを投稿・特典： 選ばれた体験談は公式サイトやSNSで