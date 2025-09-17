県内の郵便局では気象庁の防災気象情報にアクセスできる二次元コード付きのステッカーをポストに張る取り組みが17日から始まりました。ポストに張られたのは二次元コード付きのマグネットステッカー。スマートフォンで読み取ると…。防災気象情報を伝える気象庁のホームページにアクセスしました。気象庁と日本郵便が連携し、防災気象情報の普及と利用を促す狙いがあり、県内では初めて