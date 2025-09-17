BESV JAPANは、2025年9月20日(土)より『秋のオプションキャンペーン』を開催。 BESV JAPAN『秋のオプションキャンペーン』  期間： 2025年9月20日(土)〜10月31日(金)対象モデル： BESV／Votani／SMALO 全21モデル(アウトレット含む)対象店舗： 全国の正規取扱店※新車1台につき1セットのみ適用可能。セット内容の変更は不可。 e-Bike「BESV(ベスビー)」を取り扱うBESV JAPAN