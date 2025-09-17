◇セ・リーグDeNA1―0中日（2025年9月17日バンテリンD）DeNA先発のエース・東克樹投手（29）が投打に活躍。チームを5連勝に導いた。投げては8回を4安打無失点で9奪三振。2位の才木（阪神）に2勝差をつけるリーグ単独トップの14勝目を挙げ「ピンチを何回も迎えたけど、粘り強くしっかり投げられた。今日はどうしても勝ちたかった。絶対勝つ、という強い思いでマウンドに立った」と胸を張った。両チーム唯一の得点も叩き