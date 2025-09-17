西武戦に先発したソフトバンクのモイネロ＝みずほペイペイドームソフトバンクが4連勝で今季最多の貯金32とした。0―1の二回に打者一巡の攻撃で7点。三回にも4点を加えた。モイネロが11勝目を挙げ、杉山はリーグトップに並ぶ27セーブ目。西武は4本塁打を放ったが、反撃が届かず4連敗。5回1失点で11勝目を挙げ、杉山（右）からウイニングボールを受け取るソフトバンクのモイネロ＝みずほペイペイドーム