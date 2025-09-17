イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ市への地上侵攻が進む中、現地で重い病気を抱える子どもらが治療を受けるためにイギリスに到着しました。イギリス政府によりますと、到着したのはガザの子どもらとその親や保護者、18歳未満のきょうだいです。今後、数週間以内にさらなる子どもらとその家族を受け入れるとしています。今回の受け入れは、イギリス政府が7月に発表した人道支援策の一環で、ガザで病気やけがを負った子どもた