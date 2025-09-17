トリドールホールディングス（ＨＤ）は１７日、運営するうどんチェーン「丸亀製麺」で店長の年収を最大２０００万円まで引き上げると発表した。現在の最大約５２０万円から大幅に増やす。飲食業界の人手不足が深刻となる中、従業員の待遇改善で、優秀な人材の確保につなげる狙いだ。新制度では、店長クラスに四つの階層を設け、３年後に年収２０００万円クラスとなる最上位の店長を１０人誕生させる。また、店舗管理など一部の