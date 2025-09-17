ガンバ大阪は９月17日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）グループステージの第１節で、東方（香港）とホームの市立吹田サッカースタジアムで対戦し、３−１で快勝。この一戦で、FWデニス・ヒュメットが決めた直接FK弾に注目が集まっている。２−１とリードして迎えた75分、ペナルティエリア手前中央でFKを獲得。これのキッカーを務めたヒュメットが右足で直接狙うと、鋭いシュートは壁の右側を抜けてゴール右に突き刺さ