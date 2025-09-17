◇セ・リーグ中日0―1DeNA（2025年9月17日バンテリンD）中日は天敵・東に8回零封され、左腕には23年4月30日から11連勝を献上した。今季24度目の零敗で2連敗。借金は、今季ワーストを更新する「15」に膨らんだ。井上監督は試合後、「向こう（東）のペースに引き込まれている。セ・リーグで一番勝てる投手。チャンスボールが少ない。いかにそれを打てるか、だが…。ロースコアの展開で、ミスをした方が負けという典型的