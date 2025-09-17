「ソフトバンク１１−８西武」（１７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが序盤に猛攻撃。４連勝とした。１点を先制された直後の二回、２死満塁から周東と柳町がいずれもストレートの四球を選び、連続押し出しで逆転。牧原大が適時打、中村が２点適時三塁打、栗原が適時打を放ち、この回打者１１人の攻撃で一挙７点を奪った。三回にも無死一、三塁から野村、周東の連続タイムリー、栗原に２点タイムリーで４点を奪った