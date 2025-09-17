札幌地裁北海道北広島市の自立支援施設に放火して男女2人を焼死させたとして、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた元入居者の無職荻野正美被告（70）の裁判員裁判で、札幌地裁は17日、当時は心神喪失だったと認定し、無罪判決を言い渡した。求刑は懲役30年で、弁護側が心神喪失を主張していた。判決理由で井戸俊一裁判長は、「完全責任能力があった」と主張する検察側が依拠する起訴前鑑定について「施設や被害男性に強い不