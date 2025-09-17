「ヤクルト−巨人」（１７日、神宮球場）巨人・岸田が八回に右腕に死球を受け、その場に倒れ込んだ。痛がる様子に、球場は騒然となった。八回無死一塁。バントの構えからバスターにいこうとしたが、木沢の内角１５０キロをよけきれず。右腕付近に当たり、背中から倒れ込んだ。足をばたつかせ、しばらく起き上がれず。トレーナーとともにベンチへ下がり、負傷交代となった。代走には小林が起用された。甲斐離脱も重なり、正