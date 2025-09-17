【ソウル＝藤原聖大】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻、金建希（キムゴンヒ）氏の不正疑惑を巡り、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子（ハンハクチャ）総裁が１７日、特別検察官の事務所に出頭した。韓氏は金氏や尹氏の側近に金品を渡し、教団への便宜を図るよう依頼した疑いがある。特検は旧統一教会が資金力を背景に尹政権に影響力を行使したとみて、韓氏の事情聴取を行った。一連の疑惑を巡り、韓氏が