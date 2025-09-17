旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁が韓国の特別検察の取り調べを終え、報道陣に改めて疑惑を否定しました。午後7時半過ぎに車椅子に乗って出てきた韓総裁は報道陣の問いかけに短く答えました。記者：金建希（キム・ゴンヒ）氏にもネックレス、カバンを渡したことがありませんか？韓鶴子総裁：私がどうしてそうしなければならないの？記者：直接指示したり、承認したりしたのではないですか？韓鶴子総裁：ありません。午前1