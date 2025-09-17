ノアのシングルリーグ戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ」Ａブロック公式戦（１７日、エディオンアリーナ大阪第２競技場）で、ＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡ（４４）が佐々木憂流迦（３５）に逆転勝ちで３勝目（２敗）をあげ、勝ち点６とした。序盤からローキックや多彩な関節技で左足に集中攻撃を受けたＫＥＮＴＡは何度も悶絶させられた。それでも強烈な張り手を放って動きを止めると、佐々木を持ち上げて必殺のｇｏ２ｓｌｅ