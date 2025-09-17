9月17日、矢作芳人厩舎は公式Xで、シンエンペラー（牡4）が凱旋門賞（10月5日・パリロンシャン・G1・芝2400m）への出走を回避すると発表した。前走の愛チャンピオンステークスでは6着に敗れていた。【動画】シンエンペラーは6着敗退…愛チャンピオンS検査で異常判明レース後の検査で喘息（炎症性下気道症候群）と中程度の肺出血（EIPH運動誘発性肺出血）が確認された。厩舎は「ベストの状態で臨むのは難しい」と判断したという