『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER』のOpening Actを務めたEPEX。今回は、ステージ直後のメンバーに直撃！初TGC出演の感想やステージ衣装のお気に入りポイント、さらにSNSで話題の私服スタイルにあわせた“秋のマストアイテム”についてもたっぷり語ってもらいました。普段のSNSでは見られない一面も必見です！TGCのOpening Actを飾ったEPEXに直撃インタビュー！『第41回 マイナビ 東京ガールズコレク