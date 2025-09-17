千曲市の小学校に卒業生のJリーガーが訪れ、後輩たちに向けて「夢を持つことの大切さ」を伝えました。サッカーボールを受け取ったのは千曲市の埴生小学校の児童たち。卒業生でサッカーJ3、AC長野パルセイロに所属する山中麗央選手が訪れ、後輩たちにエールを送りました。山中選手「夢や目標を見つけて充実した日々を送ってほしいと思います」この取り組みは生命保険会社「明治安田」などが企