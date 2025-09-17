◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子２００メートル予選が行われ、日本歴代３位（２０秒１１）の記録を持つ鵜沢飛羽（うざわ・とわ、ＪＡＬ）が６組を走り、２０秒３９の３着で１８日の準決勝に進出した。ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は鵜澤の走りを見届けると拍手しながら「行きましたね〜」とコメント。「ちゃんとプラン通りに行けたっていうのは大きいですね。