◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第１節Ｇ大阪３―１東方（１７日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪が東方との試合を勝利し、グループリーグ白星発進を決めた。２０２１年以来となる、同大会の初戦に臨んだ。試合開始から押し込む展開を作った前半２８分、エリア内での連係から最後はＦＷウェルトンが右足を振り抜いて先制点を奪った。しかしその直後、右サイドでボールを持たれるとポスト直撃のシュートを放たれ、ＧＫ東口順