東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が17日、自身のXを更新。株とFXの取引が絶不調だと明かしているが、最近の投資について伝えた。【画像】IPO当選！下手すぎる…ケタ違いの損切り…水谷隼の投資取引画面FXで大損している水谷は先日、8月の投資について「8月は過去一損失だしたから気持ち切り替えて頑張ろ…と思って久しぶりに買ったら一瞬で下げたどうせ損切りした瞬間上がるから粘ろうかなぁ