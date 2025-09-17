■東京2025世界陸上競技選手権大会（17日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子200mの予選が行われ、鵜澤飛羽（22、JAL）が20秒39（＋0.0ｍ）の組3着で2大会連続となる準決勝進出を決めた。3組6レーンの鵜澤が名前をコールされ、人気アニメ・「NARUTO -ナルト-」の“影分身”のポーズを決めると、国立から大歓声が沸いた。スタートから勢いよく飛び出し、コーナーでトップに躍り出た鵜澤。最後