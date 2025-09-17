男子200メートル予選力走する鵜沢飛羽（右端）＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会第5日は17日、国立競技場で行われ、200メートル予選の男子は鵜沢飛羽（JAL）が20秒39の6組3着で18日の準決勝に進んだ。女子は井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が22秒98の5組5着で突破。この種目で日本勢が準決勝に臨むのは2011年大会以来。男子の飯塚翔太（ミズノ）と水久保漱至（宮崎県スポーツ協会）は落選した。男子で4連覇を狙うノア・