物価高で「外食控え」も続いていますが、冷凍ギョーザの市場規模は700億円に迫る勢いです。お手頃価格で種類も豊富。いま、駆け込みの「ふるさと納税」の返礼品でも人気が高まっています。■冷凍ギョーザの売り場を拡大したスーパーも東京・新宿区で行われている“ギョーザイベント”。東京ではなかなか食べられない店も出店するとあって、ギョーザファンが訪れていました。ギョーザファン「暑い日にビールとギョーザ。それだけあ