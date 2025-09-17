私は夫と、小学1年生の息子（7歳）、保育園に通う娘（3歳）との4人暮らし。息子が小学校に入学してから、日々配布される大量のプリントの管理に悩まされています。クラスだより、学年だより、学校だより、自治体からの連絡、今週の予定表、行事の案内……。大事そうなものは冷蔵庫にマグネットでとめているのですが、何枚も何枚も重なるうちにどれを見ればいいのかわからなくなるのです。そしてまた今日もプリントが増えて……？と