◆ソフトバンク―西武（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロが5回2安打1失点で11勝目の権利を手にして降板した。モイネロは2回、先頭の渡部聖弥に先制の右越えソロ本塁打を浴びた。しかし味方の大量援護にも恵まれ、3回以降は無失点。5回、今季最少の74球と余力を残しての降板となった。モイネロは「優勝に向かって大事な試合が続く中、先発として最低限の投球はできたと思います。ピンチになって