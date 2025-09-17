JR九州によると、17日午後8時6分ごろ、鹿児島線遠賀川〜海老津の踏切内で自動車が脱輪し撤去を行った。この影響で同8時40分現在、同線門司港〜博多、日豊線小倉〜大分の上下線遅れが出ている。▶JR九州・運行情報