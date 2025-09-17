2025年9月5日に国内最大級の竜巻が発生した静岡県牧之原市では、9月17日から農業用ハウスの被害調査が始まりました。被害の大きさに、被災した農家からは、行政による金銭的な支援を求める声が挙がっています。 【写真を見る】被災した農業用ハウス 推定風速75メートル、国内最大級の竜巻が起きた牧之原市では、300棟以上の農業用ハウスに被害が出ました。 17日、自治体の職員が2人1組で壊れた農業用ハウスを訪れ、被害の