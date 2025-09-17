静岡県南伊豆町の港で9月17日朝、イセエビの水揚げが始まりました。掛川市では、早生品種の栗が出荷のピークを迎えています。 【写真を見る】水揚げが始まったイセエビと出荷する早生品種の栗 南伊豆町の下流漁港では、9月17日早朝、イセエビが次々と水揚げされ、漁師や地元の女性たちが丁寧に網から外していきました。下流漁港の初日の水揚げは36.2キロで、2024年の初日と比べ5キロほど減りました。 ＜地元の女性＞ 「