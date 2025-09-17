小学生のけん玉日本一を決める大会で、静岡県沼津市の小学4年生が男子の部で優勝し、9月17日、市長に報告しました。 【写真を見る】「次の目標は2連覇」けん玉日本一の小4男子が市長にV報告 6年生も破った“全集中”=静岡・沼津市 ＜沼津市 頼重秀一市長＞ 「すごいですね、『全集中』と言いますけどすごい集中力だと思って」 沼津市の頼重秀一市長にけん玉の技を披露したのは、けん玉日本一に輝いた沼津市立金岡小学校4年の