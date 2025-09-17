9月14日に中山雅史監督の退任を発表したJ3アスルクラロ沼津。後任の鈴木秀人監督が9月17日に取材に応じ、意気込みを語りました。 アスルクラロ沼津は14日、2023年シーズンから指揮をとっていた中山雅史さんの監督退任を発表しました。中山さんは2023年シーズンから監督を務めていて、3年目は立て直しの兆しもありましたが、現在チームは7連敗中でJ3最下位に沈んでいます。 中山雅史さんは、「皆さまの期待に応