「中日０−１ＤｅＮＡ」（１７日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡが競り勝ち、５連勝。貯金２とした。先発の東が８回４安打無失点９奪三振の圧巻投球でリーグトップ１４勝目。最多勝を争う阪神・才木に２差を付けた。与四球１と抜群の制球も光り、中日打線を寄せつけなかった。打線は中日・金丸に苦戦していたが、七回に相手の失策から１死三塁の好機。ここで東がスクイズを決め、これが決勝点となった。