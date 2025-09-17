◇パ・リーグロッテ2―1オリックス（2025年9月17日京セラD大阪）ロッテのドラフト5位ルーキー・広池康志郎投手（23＝東海大九州）がうれしいプロ初勝利を挙げた。「自分が一番びっくりしています。今年中に初勝利できるとは思っていなかった。とてもうれしい」1―1の8回にマウンドへ。いきなり連打で無死一、二塁とされるも「気持ちでは絶対に負けないと、それだけで投げていた」。相手のバントミスもあって無失点でし