サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は17日、1次リーグが行われ、F組のG大阪は大阪府吹田市のパナソニックスタジアム吹田でイースタン（香港）に3―1で勝ち、白星発進した。同点の後半に宇佐美が勝ち越し点を挙げた。32チームが8組に分かれてホームアンドアウェー方式で1次リーグを実施。各組上位2チームが決勝トーナメントに進む。