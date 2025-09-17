新潟県見附市の小学校で9月17日、新たなクラスメイトを迎える入学式が行われました。ふわふわで愛らしいアルパカの登場に、児童たちは特別な学校生活の始まりを喜んでいました。 17日、見附市の葛巻小学校で開かれた入学式。1年生の児童約70人がわくわくした様子で待っていたのは、長岡市山古志地区からやってきたアルパカの親子『リリー』と『ニーナ』です。【児童】「これから、みんなでお世話頑張るね。一緒にたく