日産自動車（資料写真）日産自動車は１７日、毎冬恒例のモータースポーツの祭典「ＮＩＳＭＯ（ニスモ）フェスティバル」を中止すると発表した。日産は経営危機から再建中だが、「レース車両開発に伴うスケジュール上の理由」（広報）と説明している。１９９７年から富士スピードウェイ（静岡県）で、子会社の日産モータースポーツ＆カスタマイズ（茅ケ崎市・ＮＭＣ）が主催。昨年に２５回目を迎えた。国内最高峰の自動車レー