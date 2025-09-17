「推しを見ているだけで胸が苦しい」「現実で誰かを好きになれる気がしない」そんな“リアコ”感情に悩んだことはありませんか? 遠くで輝く推しに本気で恋をして、叶わない想いに苦しみ、現実の恋愛から目を背けてしまう人も少なくありません。この記事では、推しへのリアコ感情にどう向き合えばいいのか、心理学の視点から解説。心を少しずつ整えていくためのヒントを見つけましょう。推しを本気で好きになってしまう「リアコ感情