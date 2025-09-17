9月17日、愛知県警の警察官が日頃磨き続けた鑑識技術を競う大会が開かれました。競技会は、焼肉店で窃盗事件が起きた想定で行われ、参加した警察官94人が2人1組になり、現場から指紋や足跡、DNA型の採取などを行いました。現場に残った証拠はとてもデリケートです。犯人が置いていったカップを調べる際は、指紋を消さないように通常は掴まない部分を持つようにするなど、丁寧かつ迅速な作業が求められます。証拠がき