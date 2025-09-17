※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫は在宅勤務を装い義妹と密会を続けていたが、妻はお隣さんの証言からその事実を知り、夫断捨離計画を実行に移すことに。平静を装いながら証拠を集める機会を狙う妻に対し、夫は油断して義妹を家に呼びます。会議中に鳴り響いた呼び鈴に夫が応じると、