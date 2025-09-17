秋田朝日放送 秋田県内各地でクマの目撃が増えています。大館市では連日、畑にクマがあらわれ、クリを食べられるなどの被害が起きています。 １６日朝、大館市で撮影された映像には、木の下でうろつく１頭のクマの姿が捉えられていました。その３０分後、クマは向かいの家にあるクリの木に移動しクリを食べているとみられる様子が映っていました。しかも、この映像には親子とみられる３頭のクマの姿がありました。 １７日