歌舞伎俳優の中村獅童が５３歳の誕生日を迎え、家族ショットを披露した。１７日にインスタグラムで「９月１４日で５３歳になりました」と報告し「ハル君なっちゃん沙織ありがとう〜まだまだ突っ走るよ」と感謝のコメント。妻の沙織さんと陽喜くん、夏幹くんとの４ショットをアップした。フォロワーからは「おめでとうございます」「幸せな毎日を」「素晴らしい１年にしてください」などの声が届いている。獅童は２０１５年