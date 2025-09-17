◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人・岸田行倫が右の腕の付け根（右胸）に死球を受けた。その場で倒れて球場は騒然となった。８回無死、一塁でヤクルト・木澤の２球目、１５０キロのストレートを右腕付け根部分に受けた岸田はその場で転倒。体をバタつかせていたがしばらく立ち上がれず、球場は騒然。その後、歩いてベンチに下がり治療を受けた。途中交代した岸田の代走は小林誠司が入った。その後