◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子２００メートル予選が行われ、大会４連覇を狙うノア・ライルズ（米国）が１９秒９９の４組１着で１８日に行われる準決勝進出を果たした。日本のアニメ好きを公言しており、“世界最速のオタク”とも呼ばれるライルズは、スタート前の選手紹介時に恒例の人気キャラクターのポーズを披露。右手をおでこに当てるポーズを見せると、ＳＮＳでは「ドラゴンボール？」、「悟空が瞬間移動