2025年も暑い夏となりましたが、NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年9月15日付で、2008年以降の太陽活動が活発化しつつあることを示した研究成果を紹介しています。太陽活動は新たな停滞期へ？ 実際は…【▲ NASAの太陽観測衛星「SDO（ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー）」が観測した2025年9月13日の太陽（Credit: NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory）】太陽の活動には、活発な時期（極大期）と静穏な時期（極小期）を