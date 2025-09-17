サルが住宅街を歩く姿をカメラが捉えました。17日午後1時前、富山県滑川市で取材班のカメラが捉えたのは、漁港を歩くサルです。成獣のオスとみられます。記者「ゆっくりと歩いて何かを探しているのでしょうか。道路をゆっくりと横断しています」疲れたのか、軒下に腰を下ろし、ひと休みする様子も…。サルはその後、漁港を離れ、住宅街に移動しました。用水路をひとっ飛びし、こちらを威嚇するような場面もありました。最初の発見