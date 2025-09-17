韓国で前の政権との癒着疑惑で特別検察官に出頭した旧統一教会トップの韓鶴子総裁の事情聴取が17日夜、終わりました。取り調べを終えた韓総裁は車いすに乗り、記者団の問いかけに対して疑惑を否定しました。特別検察官は、教団の元幹部が尹錫悦前大統領の側近だった国会議員に違法な政治資金1億ウォン、およそ1060万円を提供したとされる事件や、尹氏の妻・金建希被告に高級ネックレスなどを贈るなどしたとされる事件について捜査