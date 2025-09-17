◇セ・リーグ巨人ーヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人の岸田行倫捕手（28）が、8回に死球を受けもん絶。途中交代となった。4―2で迎えた8回だった。無死一塁の場面で打席に入った岸田だったが、バントの構えからバスターで打ちにいこうとしたところ、右肩付近に4番手・木沢の150キロ直球が直撃した。岸田は右肩付近をおさえて倒れ込むと、足をジタバタさせて痛みのあまりもん絶。その後何とか立ち上がり自らの足で歩